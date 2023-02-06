США планируют ввести пошлину в 200% на алюминий из РФ

Власти США рассматривают возможность введения на этой неделе пошлины в 200% на закупаемый в России алюминий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

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«США готовятся ввести 200-процентный тариф на алюминий российского производства уже на этой неделе, чтобы сохранить давление на Москву», — рассказали собеседники агентства.

По их словам, возможность данного шага в Вашингтоне рассматривали в течение нескольких месяцев. При этом пока президент США Джо Байден не дал официального разрешения на него, поскольку в Белом доме опасаются, что эта мера может нанести ущерб промышленности Соединенных Штатов, в том числе аэрокосмической и автомобильной.