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17 минут назад

США планируют ввести пошлину в 200% на алюминий из РФ

Елена Прошина

Власти США рассматривают возможность введения на этой неделе пошлины в 200% на закупаемый в России алюминий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

США планируют ввести пошлину в 200% на алюминий из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«США готовятся ввести 200-процентный тариф на алюминий российского производства уже на этой неделе, чтобы сохранить давление на Москву», — рассказали собеседники агентства.

По их словам, возможность данного шага в Вашингтоне рассматривали в течение нескольких месяцев. При этом пока президент США Джо Байден не дал официального разрешения на него, поскольку в Белом доме опасаются, что эта мера может нанести ущерб промышленности Соединенных Штатов, в том числе аэрокосмической и автомобильной.

В Bloomberg отметили, что решение о вводе 200% пошлины на российский алюминий «фактически положат конец импорту металла из РФ», доля которого в США составляет около 10%.

Рынки,Джозеф Байден,
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