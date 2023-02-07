Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
0° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
1 час назад

Стоимость нефти выросла из-за землетрясения в Турции

Lenta.ru

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла в ходе торгов 7 февраля выше 82 долларов за баррель (почти на один процент), следует из данных Межконтинентальной биржи.

На момент написания новости Brent стоил 82,34 доллара за баррель. Нефть дорожает второй день подряд, после того, как 6 февраля ее стоимость опустилась почти до 79 долларов за баррель. На цены влияют возможные колебания предложения из-за того, что Турция приостановила поставки топлива на свой экспортный терминал Джейхан в связи с мощнейшими землетрясениями.

Названо условие неэффективности потолка цен на нефть из РФ

Также рост связан с тем, что ранее нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco неожиданно повысила мартовские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии, Европы и США. Саудовская Аравия является крупнейшим в мире экспортером нефти и конкурентом России на этом рынке. Также растет оптимизм рынка по поводу восстановления спроса в Китае.

Между тем крупный американский инвестбанк Goldman Sachs предсказал мировому рынку дефицит нефти к 2024 году из-за нехватки добывающих мощностей.

Рынки,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители