Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла в ходе торгов 7 февраля выше 82 долларов за баррель (почти на один процент), следует из данных Межконтинентальной биржи.

На момент написания новости Brent стоил 82,34 доллара за баррель. Нефть дорожает второй день подряд, после того, как 6 февраля ее стоимость опустилась почти до 79 долларов за баррель. На цены влияют возможные колебания предложения из-за того, что Турция приостановила поставки топлива на свой экспортный терминал Джейхан в связи с мощнейшими землетрясениями.

Также рост связан с тем, что ранее нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco неожиданно повысила мартовские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии, Европы и США. Саудовская Аравия является крупнейшим в мире экспортером нефти и конкурентом России на этом рынке. Также растет оптимизм рынка по поводу восстановления спроса в Китае.