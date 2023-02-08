Аналитики высказались о будущем рубля

Резкое расширение объемов продажи валюты Министерством финансов вряд ли окажет существенное влияние на курс российской национальной валюты, потому значительные колебания маловероятны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
«Предположительно, расширение почти в три раза объемов продажи валюты Минфином существенного влияния на позиции рубля не окажет. Операции рассредоточены внутри дня и вряд ли будут видны инвесторам, — считает Сигал. — Вероятно, рубль останется в текущих рамках — резких перепадов настроений удастся избежать».
С экспертом согласилась аналитик УК Альфа-Капитал Юлия Мельникова. Она добавила, что связывает текущее ослабление рубля с тем, что с 5 февраля вступило в силу эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов, создающее давление на нацвалюту из-за ожидания снижения экспортных доходов.
«Отмена правила об обязательной продаже валюты является еще одним смягчением указа президента. Напомним, что в феврале прошлого года экспортеры обязаны были продавать 80 процентов валютной выручки. Но уже в мае норму скорректировали до 50, а еще через несколько месяцев, в июне, это правило и вовсе отменили, с тех пор объем продаваемой валюты определялся правительственной комиссией по инвестициям и ЦБ РЦБ РФ. Таким образом, последнее видоизменение, скорее, связано с необходимостью снижения навеса предложения на рынке», — считает Мельникова.
Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов провозгласил, что Россия потеряла доверие к доллару как расчетной единице и не может считать его надежным инструментом. По его словам, ситуация показала, что «это совершенно ненадежный инструмент, который могут просто взять и отменить». «Поэтому доверия к такого рода расчетным единицам у нас нет. Оно потеряно», — констатировал глава министерства.