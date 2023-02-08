Аналитики высказались о будущем рубля

«Отмена правила об обязательной продаже валюты является еще одним смягчением указа президента. Напомним, что в феврале прошлого года экспортеры обязаны были продавать 80 процентов валютной выручки. Но уже в мае норму скорректировали до 50, а еще через несколько месяцев, в июне, это правило и вовсе отменили, с тех пор объем продаваемой валюты определялся правительственной комиссией по инвестициям и ЦБ РЦБ РФ. Таким образом, последнее видоизменение, скорее, связано с необходимостью снижения навеса предложения на рынке», — считает Мельникова.