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26 минут назад

Курс доллара резко вырос

Лера Букина

Во второй половине дня среды, 8 февраля, российская валюта снизилась к основным иностранным валютам. Курс доллара на Мосбирже преодолел отметку в 72 рубля впервые с 9 января, следует из данных торгов на Московской бирже.

По состоянию на 15.36 мск американская валюта повышалась на 89 копеек, до 72,04 рубля. Курс евро рос на 1,2 рубля, до 77,26 рубля, а курс юаня - на 16 копеек, до 10,61 рубля,

С 5 февраля начало действовать европейское эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов. Оно оказывает давление на российскую валюту в связи с ожиданием падения экспортных доходов.

Ранее партнер Capital Lab Евгений Шатов сообщил «Известиям», что, согласно базовому сценарию, в феврале курс доллара США по отношению к рублю будет на уровне 68–70 рублей за $1.

«Одни плюсы»: экономист о дедолларизации в России и мире

Профессор экономики Нуриэль Рубини ранее заявил, что конфликт Соединенных Штатов и КНР может привести к тому, что доллар лишится статуса мировой резервной валюты. По его словам, вероятно, это случится в ближайшие десять лет.

Рынки,Московская биржа,
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