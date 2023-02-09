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1 час назад

Доллар поднялся выше 73 рублей

Лера Букина

Рубль демонстрирует падение в четверг утром, 9 февраля. Курс доллара преодолел отметку в 73 руб. впервые с 27 апреля 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже.

По состоянию на 8:00 мск доллар поднимался на 80 копеек - до 73,10 рубля, юань - на 10 копеек - до 10,77 рубля, евро – на 1,01 рубля, до 78,40 рубля.

Накануне во второй половине дня американская валюта, евро и юань активно росли. В частности, курс доллара пробил отметку в 72 рубля впервые с 9 января. Китайская валюта также показывала высокое значение - 10,61 рубля. Такого показателя не было с начала мая прошлого года.

По словам экспертов «Интерфакс-ЦЭА», на российскую валюту оказывает давление введение потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. С 5 декабря начал действовать запрет Евросоюза и стран G7 на приобретение российской нефти, с 5 февраля 2023 года - эмбарго на импорт нефтепродуктов.

Также вступил в силу запрет на морские перевозки российских нефти и нефтепродуктов, если они продаются выше установленного ценового лимита.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что власти США спровоцировали кризис доверия к доллару в связи с частым введением финансовых санкций.

Рынки,Московская биржа,ЕС,
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