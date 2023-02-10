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2 часа назад

Эксперты спрогнозировали динамику рубля на следующей неделе

Елена Прошина

Эксперты спрогнозировали динамику рубля на следующей неделе

Эксперты спрогнозировали динамику рубля на следующей неделе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На следующей неделе ожидается снижение рынка акций России и укрепление курса рубля к доллару, евро и юаню. Такой прогноз дали опрошенные «РИА Новости» аналитики инвестиционных компаний и банков, передает «Прайм».

Эксперты отметили, что за неделю индекс Мосбиржи снизится почти на 2% до 2217,5 пункта. При этом цена на нефть марки Brent наоборот немного вырастет — где-то на 70 центов до 86,7 доллара за баррель. Курс евро на Форексе останется прежним в районе 1,07 доллара.

Раскрыт оптимальный курс рубля

Доллар на следующей неделе подешевеет на 39 копеек — до 73 рублей, евро — на 1,7 рубля до 76,75 рубля, а юань — на 14 копеек до 10,61 рубля, ожидают аналитики.

По словам экспертов, на укрепление рубля на следующей неделе продолжат влиять импортные ограничения против РФ со стороны Запада и динамика экспортных поступлений.

Рынки,Московская биржа,
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