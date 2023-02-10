Глава Andurand Capital заявил о проигрыше России в энергетической войне

Глава хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран в беседе с Financial Times заявил, что Россия уже проиграла энергетическую войну с Европейским союзом (ЕС).
По его словам, Европа научилась обходиться без поставок российских энергоресурсов.
«Очень высокие цены на газ и электроэнергию в Европе были очень плохи для мировой экономики, но теперь они вернулись на более разумный уровень. Теперь, когда Европа привыкла жить без российского газа, зачем ей вообще к нему возвращаться?» — отметил эксперт.
Андюран добавил, что Москва навсегда осталась без крупнейшего покупателя. По его словам, на строительство достаточного количества трубопроводов в Азию потребуется минимум десять лет.
«А если Россия сможет продавать газ только Китаю, Пекин получит возможность диктовать цену», — добавил он.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Европу наркоманом, зависящим от российского газа. По его словам, западные государства очень слабы, что вынудило их отказаться от борьбы за свободу ради сотрудничества с Россией.
«Запад променял борьбу за свободу на контракты с российскими олигархами», — заявил Моравецкий.