Глава Andurand Capital заявил о проигрыше России в энергетической войне

«Очень высокие цены на газ и электроэнергию в Европе были очень плохи для мировой экономики, но теперь они вернулись на более разумный уровень. Теперь, когда Европа привыкла жить без российского газа, зачем ей вообще к нему возвращаться?» — отметил эксперт.