Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Глава Andurand Capital заявил о проигрыше России в энергетической войне

Lenta.ru

Глава хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран в беседе с Financial Times заявил, что Россия уже проиграла энергетическую войну с Европейским союзом (ЕС).

Глава Andurand Capital заявил о проигрыше России в энергетической войне
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, Европа научилась обходиться без поставок российских энергоресурсов.

«Очень высокие цены на газ и электроэнергию в Европе были очень плохи для мировой экономики, но теперь они вернулись на более разумный уровень. Теперь, когда Европа привыкла жить без российского газа, зачем ей вообще к нему возвращаться?» — отметил эксперт.

Андюран добавил, что Москва навсегда осталась без крупнейшего покупателя. По его словам, на строительство достаточного количества трубопроводов в Азию потребуется минимум десять лет.

«А если Россия сможет продавать газ только Китаю, Пекин получит возможность диктовать цену», — добавил он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Европу наркоманом, зависящим от российского газа. По его словам, западные государства очень слабы, что вынудило их отказаться от борьбы за свободу ради сотрудничества с Россией.

«Запад променял борьбу за свободу на контракты с российскими олигархами», — заявил Моравецкий.

Рынки,Матеуш Моравецкий,Пьер Андюран,ЕС,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители