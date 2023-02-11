В России живые свиньи подешевели до минимума за 2 года

Оптовая цена на живых свиней на неделе с 6 по 10 февраля снизилась до минимальных значений с декабря 2020 года — на 4% до 98 руб. за кг. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение пресс-службы агентства AD Libitum.

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В конце 2020 года один килограмм стоил 100 руб. Как объяснили в агентстве, снижение цены живых свиней в оптовом секторе происходит после предновогоднего роста на фоне повышенного спроса.

В AD Libitum спрогнозировали повышение стоимости на этот продукт перед 23 февраля и 8 марта. В Национальном союзе свиноводов (НСС) предположили, что по итогам 2023 года живые свиньи подешевеют до 7% из-за продолжающегося роста производства.

По мнению руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, помимо роста производства свинины увеличится и выпуск индейки (более чем на 5%) и птицы в целом (на 2%).