Стала известна причина бума на золотые слитки в России

В России в 2022 году значительно вырос спрос на золотые монеты и слитки. Он увеличился почти в пять раз по сравнению с 2021 годом, пишет Financial Times со ссылкой на источник.

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Вместе с тем, по данным газеты, россияне приобрели значительно меньше золота, чем жители КНР, ФРГ и Индии. Общий объем купленного золота составил 2% от общемировых закупок.

Уточняется, что на повышение спроса повлияла как международная, так и внутренняя повестка. Интерес к золоту значительно увеличился после того, как президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС при покупке слитков из драгоценного металла физическими лицами.

Гендиректор «Полиметалла» Виталий Несис отметил, что граждане страны заинтересованы в том, чтобы сберечь денежные средства. Он добавил, что на фоне проблем с евро и долларами зафиксирован резкий рост спроса на золото.

По его мнению, эта тенденция будет сохраняться до тех пор, пока кризис на планете не разрешится.