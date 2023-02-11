Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
38 минут назад

Стала известна причина бума на золотые слитки в России

Илья Родин

В России в 2022 году значительно вырос спрос на золотые монеты и слитки. Он увеличился почти в пять раз по сравнению с 2021 годом, пишет Financial Times со ссылкой на источник.

Стала известна причина бума на золотые слитки в России
Фото: ТАССТАСС

Вместе с тем, по данным газеты, россияне приобрели значительно меньше золота, чем жители КНР, ФРГ и Индии. Общий объем купленного золота составил 2% от общемировых закупок.

Уточняется, что на повышение спроса повлияла как международная, так и внутренняя повестка. Интерес к золоту значительно увеличился после того, как президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС при покупке слитков из драгоценного металла физическими лицами.

Гендиректор «Полиметалла» Виталий Несис отметил, что граждане страны заинтересованы в том, чтобы сберечь денежные средства. Он добавил, что на фоне проблем с евро и долларами зафиксирован резкий рост спроса на золото.

Набиуллина дала россиянам совет по хранению сбережений

По его мнению, эта тенденция будет сохраняться до тех пор, пока кризис на планете не разрешится.

Финансист Наталья Смирнова предупредила, что золотые слитки не следует «хранить в коробках из-под обуви». Она пояснила, что даже незначительная царапина снижает их стоимость.

Рынки,Виталий Несис,Наталья Смирнова,Владимир Путин,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители