Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

В предстоящие дни мировые цены на нефть значительно вырастут

Майк Габриелян

В предстоящие дни мировые цены на нефть значительно вырастут. Взлет последует после решения России сократить добычу. С таким прогнозом выступил эксперт из ОАЭ Наиль аль-Джавабара, сообщает РИА Новости.

В предстоящие дни мировые цены на нефть значительно вырастут
Фото: 

Эксперт отметил, что любое изменение объемов нефтедобычи влияет на рынок. Резкое повышение цен на нефть до 85 долларов за баррель уже произошло, хотя ранее, до российского решения, они падали в течение двух дней.

Аль-Джавабара добавил, что в мире уже наблюдается повышенный спрос на энергоносители. Он будет расти из-за спроса в КНР, где недавно отменили ковидные ограничения.

Аль-Джавабара - эксперт по мировой экономике, директор по региональному развитию международного банка LanceBank.

Накануне стало известно, что Россия в марте снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. В Москве также заявили, что не будут торговать с государствами, поддержавшими введение потолка цен на российские энергоносители.

Рынки,
36
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители