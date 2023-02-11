В предстоящие дни мировые цены на нефть значительно вырастут. Взлет последует после решения России сократить добычу. С таким прогнозом выступил эксперт из ОАЭ Наиль аль-Джавабара, сообщает РИА Новости.

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Эксперт отметил, что любое изменение объемов нефтедобычи влияет на рынок. Резкое повышение цен на нефть до 85 долларов за баррель уже произошло, хотя ранее, до российского решения, они падали в течение двух дней.

Аль-Джавабара добавил, что в мире уже наблюдается повышенный спрос на энергоносители. Он будет расти из-за спроса в КНР, где недавно отменили ковидные ограничения.

Аль-Джавабара - эксперт по мировой экономике, директор по региональному развитию международного банка LanceBank.