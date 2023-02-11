В предстоящие дни мировые цены на нефть значительно вырастут. Взлет последует после решения России сократить добычу. С таким прогнозом выступил эксперт из ОАЭ Наиль аль-Джавабара, сообщает РИА Новости.
Эксперт отметил, что любое изменение объемов нефтедобычи влияет на рынок. Резкое повышение цен на нефть до 85 долларов за баррель уже произошло, хотя ранее, до российского решения, они падали в течение двух дней.
Аль-Джавабара добавил, что в мире уже наблюдается повышенный спрос на энергоносители. Он будет расти из-за спроса в КНР, где недавно отменили ковидные ограничения.
Аль-Джавабара - эксперт по мировой экономике, директор по региональному развитию международного банка LanceBank.
Накануне стало известно, что Россия в марте снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. В Москве также заявили, что не будут торговать с государствами, поддержавшими введение потолка цен на российские энергоносители.