Россия продолжает прорабатывать запуск карт «Мир» в Египте

Россия продолжает активно работать с египетскими властями по вопросу использования в стране карт российской платежной системы «Мир». Об этом заявил посол РФ в Египте Георгий Борисенко, сообщает пресс-служба российского посольства в республике.

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Дипломат отметил, что консультации по переходу на национальные валюты в расчетах во взаимной торговле ведутся с весны 2022 года. Кроме этого, Россия и Египет ведут переговоры о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и АРЕ.

В июле 2022 года сообщалось, что в Южной Корее для оплаты товаров и услуг начали принимать карты российской платежной системы «Мир». Азиатская страна указана на сайте компании в числе государств, где принимают «Мир». В стране можно оплачивать покупки в некоторых устройствах платежной системы BC Card. Но снять наличные деньги с карты российской платежной системы в стране пока не получится.

Карты платежной системы «Мир» принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.