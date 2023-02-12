PS: падение курса доллара может предотвратить рецессию в мире

Падение курса доллара может спасти мир от глобальной рецессии и является самой простой формой стимулирования экономики. Об этом пишет Project Syndicate.

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По мере снижения страха перед инфляцией доллар начал ослабевать, предлагая столь необходимую финансовую помощь странам с формирующимся рынком и уменьшая давление на другие центральные банки с целью ужесточения политики, отметили в публикации.

По данным издания, при общем снижении уровня инфляции ожидания роста экономики будут улучшаться. При этом неопределенность на рынке будет постепенно падать, как и курс доллара. По мере того, как ФРС США будет останавливать свою политику ужесточения, все остальные центробанки в мире будут также готовы сделать временную остановку. Все это выманит инвесторов снова к вложениям в рискованные активы.

Автор статьи посчитал, что ослабление курса доллара является хорошей новостью для глобального экономического роста. Причем положительное влияние этого фактора будет сохраняться до тех пор, пока этот рост еще возможен.