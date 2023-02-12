В МИД РФ заявили, что Россия и Иран собираются нарастить расчеты в нацвалютах

Россия и Иран продолжают сотрудничество в банковской сфере, собираясь в дальнейшем увеличить доли национальных валют в расчетах. Об этом «Интерфаксу» заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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«Продолжим работать с Ираном, стимулируя торговые операции в национальных валютах. В 2021 году доля расчетов в них превысила 60%. Эта позитивная тенденция сохранилась и в прошлом году», — отметил Руденко.

По его словам, сотрудничество с Ираном в банковской сфере развивается. Уж в конце января был создан «на бумаге» канал связи между банками в России и Иране через систему передачи финсообщений.

Он добавил, что в период в прошлом году из-за переориентации торговых потоков в Азию и изменения денежной единицы в расчетах доля рубля в контрактах увеличилась с 12,3% до 32,4%, а юаня - с 0,4% до 14%.