Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
9 минут назад

Идею введения новой схемы расчета налогов на нефть объяснили

Lenta.ruиещё 8

Санкции против российского энергетического сектора изменили схему расчета налогов на нефть. Так идею правительства России обновить методику налогообложения в беседе с «Лентой.ру» объяснил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Идею введения новой схемы расчета налогов на нефть объяснили
Фото: ShutterstockShutterstock

«С одной стороны, старая система сломана. Раньше расчет средней цены стоимости Urals министерство финансов заказывало у агентства Argus. Argus отслеживал ее в порту Роттердама и портах Средиземного моря. Теперь российская нефть туда не поставляется, такой показатель нерелевантен. С одной стороны, от этой системы мы уходим, и Минфин пытается выбрать более релевантный показатель стоимости российской экспортной нефти. С другой стороны, государство пытается создать инструмент, который бы показывал, сколько в среднем стоит российская нефть, и стимулировал бы нефтяные компании сокращать скидку на российскую нефть», — объяснил аналитик.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об изменении порядка расчета цены нефти для налогов с апреля 2023 года. Согласно документу, изменится цена российской нефти Urals при расчете налога на добычу полезных ископаемых и на дополнительный доход. Она будет зависеть от снижения цены на Urals по отношению к стоимости нефти Brent.

Если в апреле скидка на нефть Urals от средней цены Brent будет выше 34 долларов, то налоги будут рассчитываться из стоимости Urals с дисконтом в 34 доллара от Brent. В мае будет дисконт составит 31 доллар, в июне — 28 долларов, а с июля — 25 долларов.

Рынки,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,Госдума,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители