Идею введения новой схемы расчета налогов на нефть объяснили

«С одной стороны, старая система сломана. Раньше расчет средней цены стоимости Urals министерство финансов заказывало у агентства Argus. Argus отслеживал ее в порту Роттердама и портах Средиземного моря. Теперь российская нефть туда не поставляется, такой показатель нерелевантен. С одной стороны, от этой системы мы уходим, и Минфин пытается выбрать более релевантный показатель стоимости российской экспортной нефти. С другой стороны, государство пытается создать инструмент, который бы показывал, сколько в среднем стоит российская нефть, и стимулировал бы нефтяные компании сокращать скидку на российскую нефть», — объяснил аналитик.