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38 минут назад

Аналитик объяснил неизбежное ослабление рубля

Lenta.ruиещё 2

На этой неделе рубль неизбежно продолжит слабеть по отношению к мировым валютам, и такая динамика объясняется сразу несколькими причинами. Об этом в комментарии агентству «Прайм» рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Аналитик объяснил неизбежное ослабление рубля
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

Основной причиной он назвал сокращение нефтегазовых доходов страны из-за западных санкций, что уменьшает приток валюты на биржу. Вступление в силу потолка цен на российские нефтепродукты, что произошло 5 февраля, в плане платежей имеет отложенный характер, поэтому предложение долларов и евро снижается постепенно.

В марте Россия добровольно сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, что может дополнительно привести к снижению валютной выручки. При этом спрос на валюту должен расти в связи с большей значимостью импорта и по мере перестройки цепочек поставок.

Ослабление рубля сдерживают валютные интервенции Минфина. Продажи юаней на бирже с 7 февраля выросли почти в три раза по сравнению с январем, до 8,9 миллиарда рублей, однако этих средств недостаточно, чтобы компенсировать потерю нефтегазовых доходов.

Еще одним фактором, который не позволит рублю упасть слишком сильно, аналитик посчитал сезонность. В феврале спрос на валюту для погашения внешних долгов и туристических поездок достаточно низкий. При этом к концу февраля рубль получит дополнительную поддержку — экспортерам нужно будет активнее продавать валюту для уплаты налогов.

Рынки,Цена на нефть,Прогноз эксперта,Михаил Васильев,Совкомбанк,
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