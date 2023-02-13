Турецкая лира вошла в топ-5 валют по объемам торгов на Мосбирже

Статистические данные Московской биржи свидетельствуют о том, что турецкая национальная валюта — лира — на прошлой неделе продемонстрировала существенный объем торгов с поставкой «завтра» — более 2,4 млрд рублей. С таким показателем ей удалось войти в топ-5 валют, сообщает «Коммерсант».

Вышеуказанное значение на 60% превышает значение предыдущей недели. Кроме того, как говорится в публикации, это «второй результат за четыре года торгов данной валютой на российском рынке». В сентябре показатель достиг отметки в 3,5 млрд рублей.

На текущую динамику повлияло, в частности, сокращение объемов основных торгов с участием других ведущих зарубежных валют.

Объем торгов с их участием составил 856 млрд рублей. Речь идет о долларе, евро, юане, гонконгском долларе, казахском тенге, белорусском рубле. Вышеуказанное значение на 3% ниже уровня предыдущей недели.

Так, турецкой лире удалось вытеснить с пятой строчки гонконгский доллар, отмечается в публикации.