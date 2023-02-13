Экспорт нефти из России упал в феврале

Экспорт нефти из России упал до шестинедельного минимума, пишет Bloomberg. Он снизился на 562 тысячи баррелей в день, или на 16 процентов, в начале февраля.

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Объем сырой нефти на судах, направляющихся в Китай, Индию и Турцию, в среднем упал до 3,07 миллиона баррелей в день. Издание отмечает, что путь из балтийских портов в Индию в среднем занимает 31 день по сравнению с семью днями в Роттердам и 15 днями в Польшу.

Страна все больше зависит от собственных судов и так называемого теневого флота, состоящего обычно из более старых судов, принадлежащих небольшим, часто неизвестным компаниям, появившимся в последние месяцы, пишет Bloomberg. В среднем за четыре недели общий морской экспорт упал на 235 тысяч баррелей в день (до 3,204 миллиона баррелей в день).