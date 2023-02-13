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28 минут назад

Биткоину предсказали рост до 500 тысяч долларов

Lenta.ru

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки предсказал, что курс биткоина вырастет до 500 тысяч долларов за монету к 2025 году. Он уверен, что вера в доллар ослабнет, а наравне с криптовалютой расти начну цены на драгоценные металлы: серебро и золото, его слова приводит РБК.

Биткоину предсказали рост до 500 тысяч долларов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Приближается гигантский крах. Возможна депрессия. ФРС<ФРС заставили печатать миллиарды фальшивых денег», — констатировал он и назвал золото с серебром деньгами богов, а биткоин — долларом для людей.

При этом саму американскую валюту Кийосаки жестко раскритиковал и предрек, что вера в нее в скором времени будет разрушена.

Кийосаки неоднократно предсказывал скорый крах рынка. Например, осенью 2022 года он призывал как можно скорее переводить средства в криптовалюту.

«Я предсказываю, что грядет крупнейший крах в мировой истории», — написал автор своим поклонникам. Кийосаки уверен, что доллар разрушит существующую экономическую систему, что приведет к массовому принятию криптовалюты, поскольку она не контролируется правительством.

Рынки,ФРС,
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