Биткоину предсказали рост до 500 тысяч долларов

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки предсказал, что курс биткоина вырастет до 500 тысяч долларов за монету к 2025 году. Он уверен, что вера в доллар ослабнет, а наравне с криптовалютой расти начну цены на драгоценные металлы: серебро и золото, его слова приводит РБК.

«Приближается гигантский крах. Возможна депрессия. ФРС<ФРС заставили печатать миллиарды фальшивых денег», — констатировал он и назвал золото с серебром деньгами богов, а биткоин — долларом для людей.

При этом саму американскую валюту Кийосаки жестко раскритиковал и предрек, что вера в нее в скором времени будет разрушена.

Кийосаки неоднократно предсказывал скорый крах рынка. Например, осенью 2022 года он призывал как можно скорее переводить средства в криптовалюту.