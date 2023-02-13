Заявления Новака замедлили падение цен на нефть

Во второй половине дня понедельника, 13 февраля, стоимость нефти в мире замедлила падение, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

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Этому предшествовало заявление вице-премьера РФ Александра Новака о поставках топлива.

К 14.17 мск стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent продемонстрировала падение на 0,71%, до 85,78 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,14%, до 79,12 доллара.

Сегодня Новак сообщил о планах России поставить в текущем году в дружественные страны более 80% экспорта нефти и 75% нефтепродуктов. Соответствующее заявление он сделал в своей авторской статье в журнале «Энергетическая политика». Новак также отметил, что годом ранее экспорт топливо из РФ составил 242 миллионов тонн, показав рост на 7,6%.

Снижение нефти до заявление вице-премьера оценивалось в более чем 1%.