Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
21 минуту назад

Заявления Новака замедлили падение цен на нефть

Лера Букина

Во второй половине дня понедельника, 13 февраля, стоимость нефти в мире замедлила падение, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

Заявления Новака замедлили падение цен на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Этому предшествовало заявление вице-премьера РФ Александра Новака о поставках топлива.

К 14.17 мск стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent продемонстрировала падение на 0,71%, до 85,78 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,14%, до 79,12 доллара.

Сегодня Новак сообщил о планах России поставить в текущем году в дружественные страны более 80% экспорта нефти и 75% нефтепродуктов. Соответствующее заявление он сделал в своей авторской статье в журнале «Энергетическая политика». Новак также отметил, что годом ранее экспорт топливо из РФ составил 242 миллионов тонн, показав рост на 7,6%.

Снижение нефти до заявление вице-премьера оценивалось в более чем 1%.

Ранее эксперт из ОАЭ Наиль аль-Джавабара предположил, что в ближайшее время мировые цены на нефть значительно вырастут. Взлет последует после решения России сократить добычу, отметил он в беседе с РИА Новости.

Рынки,Александр Новак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители