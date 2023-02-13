Заявления Новака замедлили падение цен на нефть

Во второй половине дня понедельника, 13 февраля, стоимость нефти в мире замедлила падение, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.
Этому предшествовало заявление вице-премьера РФ Александра Новака о поставках топлива.
К 14.17 мск стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent продемонстрировала падение на 0,71%, до 85,78 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,14%, до 79,12 доллара.
Сегодня Новак сообщил о планах России поставить в текущем году в дружественные страны более 80% экспорта нефти и 75% нефтепродуктов. Соответствующее заявление он сделал в своей авторской статье в журнале «Энергетическая политика». Новак также отметил, что годом ранее экспорт топливо из РФ составил 242 миллионов тонн, показав рост на 7,6%.
Снижение нефти до заявление вице-премьера оценивалось в более чем 1%.
Ранее эксперт из ОАЭ Наиль аль-Джавабара предположил, что в ближайшее время мировые цены на нефть значительно вырастут. Взлет последует после решения России сократить добычу, отметил он в беседе с РИА Новости.