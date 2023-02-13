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1 час назад

Раскрыт объем заблокированных Швейцарией активов России

Елена Прошина

Власти Швейцарии заблокировали активы России на сумму в 8,1 миллиарда долларов в рамках западных санкций, но Credit Suisse мог сделать то же и с теми, на которые наложили ограничения другие государства. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь Государственного секретариата страны по экономике Антье Бэрчи.

Раскрыт объем заблокированных Швейцарией активов России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что Credit Suisse заблокировал более трети активов РФ, зарегистрированных в Швейцарии на 17,6 миллиардов франков (свыше 19 миллионов долларов). При этом по состоянию на 1 декабря 2022 года власти страны отчитались о 7,5 миллиардов франков (8,1 миллиарда долларов), отметила Бэрчи.

«Согласно статье SonntagsZeitung, цифры, представленные Credit Suisse, включают не только средства, заблокированные из-за швейцарских санкций, но и средства, принадлежащие физическим или юридическим лицам, на которые наложены санкции в других странах», — говорится в тексте.

Бэрчи добавила, что Берн также заморозил 15 объектов недвижимости, которые располагаются в шести кантонах страны.

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