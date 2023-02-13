Раскрыт объем заблокированных Швейцарией активов России

Власти Швейцарии заблокировали активы России на сумму в 8,1 миллиарда долларов в рамках западных санкций, но Credit Suisse мог сделать то же и с теми, на которые наложили ограничения другие государства. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь Государственного секретариата страны по экономике Антье Бэрчи.