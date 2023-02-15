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1 час назад

Расписки TCS на Мосбирже снижались более чем на 5%

ТАССиещё 1

Стоимость депозитарных расписок TCS Group на открытии торгов на Московской бирже снижалась на 5,88% - до 2 546,5 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Стоимость расписок TCS резко упала
Фото: ТАССТАСС

К 10:30 мск расписки компании замедлили падение и торговались на уровне 2 621,5 рубля за бумагу (-3,1%).

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на черновой вариант проекта десятого пакета санкций сообщило, что Евросоюз изучает возможность введения ограничений в отношении банка "Тинькофф", Росбанка и Фонда национального благосостояния РФ.

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