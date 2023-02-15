Стоимость расписок TCS резко упала

Стоимость депозитарных расписок TCS Group на открытии торгов на Московской бирже снижалась на 5,88% - до 2 546,5 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

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К 10:30 мск расписки компании замедлили падение и торговались на уровне 2 621,5 рубля за бумагу (-3,1%).