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1 час назад

Товарооборот России и Евросоюза упал на треть

Lenta.ruиещё 3

Товарооборот между Россией и Евросоюзом упал на треть в апреле-декабре 2022 года при одновременном росте объемов торговли с другими странами, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на заседании правления компании РЖД. Его слова приводит РИА Новости.

Товарооборот России и Евросоюза упал на треть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За апрель-декабрь 2022 года физические объемы торговли с Евросоюзом упали на треть. За этот период вырос товарооборот на южном направлении: Турция, Египет, страны Персидского залива — почти в два раза; со странами Юго-Восточной Азии и Китаем — больше чем на 17 процентов», — рассказал Белоусов.

Ранее западные страны были ключевыми торговыми партнерами России. FinExpertiza оценивала оборот с ними в 425,8 миллиарда долларов в 2021 году, что составляло 54,2 процента от общих объемов торговли России. При этом доля Евросоюза оценивалась в 36 процентов.

В течение 2022 года на фоне обострения отношений и западных санкций торговля с Европой стала постепенно сокращаться. По подсчетам экспертов, только в период с июня по август взаимный товарооборот России и ЕС уменьшился на 43 процента в годовом выражении.

В этих условиях главным торговым партнером страны стал Китай. С января по ноябрь 2022 года торговля с КНР выросла на 32 процента и достигла рекордных 172,406 миллиарда долларов. Однако наблюдался существенный дисбаланс, когда российский экспорт в Китай составлял 67,33 миллиарда долларов за 11 месяцев 2022 года, а поставки из КНР в Россию превышали 105 миллиардов долларов.

Рынки,Андрей Белоусов,РЖД,ЕС,
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