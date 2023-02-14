Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
41 минуту назад

Россия и Боливия перешли на расчеты в национальных валютах — рублях и боливиано

Газета.Ru

Россия и Боливия приступили к проведению расчетов между странами в национальных валютах – рублях и боливиано. Об этом в интервью агентству РИА Новости рассказал российский посол в Боливии Михаил Леденев.

Россия и Боливия перешли на расчеты в национальных валютах — рублях и боливиано
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Леденев уточнил, что в 2022 году руководители центральных банков России и Боливии провели ряд видеоконференций, после чего Газпромбанк и крупнейший государственный банк Боливии Union открыли прямые корреспондентские счета в рублях и боливиано.

«Это важно, так как финансовые транзакции теперь можно проводить напрямую, в национальных валютах. Это уже облегчает работу российских компаний на рынке», — подчеркнул Леденев.

Как сообщала «Газета.Ru» в апреле 2022 года, Россия и Иран договорились о взаиморасчетах в национальных валютах — рублях и риалах. Соглашение было достигнуто в ходе Российско-иранского форума развития экономического сотрудничества в новой глобальной реальности на площадке Торгово-промышленной палаты. Банки России и Ирана — «Мирбизнесбанк» («дочка» крупнейшего розничного банка Ирана Bank Melli Iran) и Российская финансовая корпорация (РФК-банк) — достигли договоренности по вопросу проведения взаиморасчетов в рублях и иранских риалах.

12 февраля этого года замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия и Иран продолжают сотрудничество в банковской сфере, собираясь в дальнейшем увеличить доли национальных валют в расчетах.

Рынки,Андрей Руденко,МИД России,РФК-банк,Торгово-промышленная палата,Газпромбанк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители