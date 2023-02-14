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1 час назад

В ОПЕК снизили прогноз по добыче нефти в США в 2023 году

Елена Прошина

ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году. Теперь ожидаемый уровень составляет 12,62 миллиона баррелей в сутки вместо 12,65. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на февральский доклад организации.

В ОПЕК снизили прогноз по добыче нефти в США в 2023 году
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В издании напомнили, что в январском документе прогнозировался рост на 0,78 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом. Ожидаемый уровень составлял 12,65 миллионов баррелей. При этом фактически, по оценкам ОПЕК, в 2023 году в США добыли 11,25 миллионов баррелей в сутки, а в 2022 году — 11,87.

«Ожидается, что в 2023 году этот показатель вырастет в годовом выражении на 0,7 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 12,6 миллиона баррелей в сутки», — говорится в докладе.

Также в ОПЕК спрогнозировали рост добычи жидких углеводородов в 2023 году в США на 1,1 миллион баррелей в сутки — до 20,1 миллиона баррелей в сутки, что на 50 тысяч баррелей меньше прошлой оценки.

Рынки,ОПЕК,
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