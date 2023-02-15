России предрекли зависимость от европейских нефтяных танкеров

Россия привлекла множество нефтяных танкеров из дружественных стран, чтобы обходить западные санкции, но этого флота все равно не хватит, чтобы поддерживать текущий уровень поставок из западных портов страны, поэтому экспортерам из РФ придется нанимать больше судов в Европе, предрек нефтяной стратег Bloomberg Джулиан Ли.

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Из-за европейского эмбарго в 2022 году Россия перенаправила большую часть поставок нефти в Азию. В январе 2023 года 85 процентов российского экспорта пришлось на Индию и только шесть процентов партий отправлялось в страны Средиземноморья. На этом фоне среднее расстояние, которое приходится преодолевать танкеру с российской нефтью на пути к покупателю, сильно увеличилось. Если в январе 2022-го оно составляло менее трех тысяч миль или 4,8 тысячи километров, то теперь превышает девять тысяч миль или 14,5 тысячи километров.

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Так как длительность доставки увеличилась, России требуется гораздо больше судов. Стране нужно отправлять новые партии, пока ее собственный флот и танкеры из дружественных стран совершают эти дальние перевозки. В результате чего стране все чаще приходится арендовать суда, принадлежащие европейским компаниям, делает вывод Ли. Однако судам из ЕС запрещено перевозить российскую нефть, если она продана дороже 60 долларов за баррель — то есть все больше сделок по продаже топлива Россия заключает с соблюдением потолка цен.

В январе доля европейских танкеров в общем числе судов, занимающихся доставкой российской нефти, выросла до трети, хотя в декабря составляла четверть. Сейчас, в феврале, большинство танкеров дружественных стран и российского флота возвращаются после выгрузки своих грузов в Индии, поэтому стратег предсказывает, что доля танкеров из ЕС в этих перевозках снова вырастет до конца месяца.

В январе 2023 года Россия экспортировала 91 партию сырой нефти со своих терминалов в Балтийском, Арктическом и Черном морях, из которых 68 отправились в Индию и еще девять — в Китай. Для поддержания экспорта в те же пункты назначения на прежнем уровне в ближайшие месяцы потребуется флот из 203 нефтяных танкеров — 162 Aframax и 41 Suezmax. При этом российская судоходная компания «Совкомфлот» располагает лишь 10 танкерами Suezmax и 32 судами Aframax. Этого недостаточно, чтобы перевезти все партии из российских западных портов. «Даже с добавлением теневого флота судов с дружественно настроенными к Москве владельцами этого будет недостаточно для удовлетворения потребностей страны», — заключил Ли.