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43 минуты назад

Доллар поднялся выше 74 рублей

Лера Букина

Рубль в среду утром демонстрирует падение к основным иностранным валютам. Курс доллара преодолел отметку в 74 рубля впервые с 25 апреля прошлого года, следует из данных торгов на Московской бирже.

По состоянию на 7.42 мск курс доллара поднялся на 21 копейку, до 74,01 рубля. Курс евро растет не столь резко - на 3 копейки, до 79,28 рубля.

Ослабление рубля наблюдается в связи со снижением объемов продаж валютной выручки на российском рынке. Оно происходит на фоне введения ограничений в отношении российской нефти и нефтепродуктов.

Банк России 10 февраля объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 7,50% годовых. Согласно ожиданиям регулятора, годовая инфляция достигнет 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Ослаблению курса доллара нашли объяснение

Как стало ранее известно, Минфин РФ в 2023 году намерен обнулить долю евро в Фонде национального благосостояния (ФНБ). В нем останутся только золото, юани и рубли.

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