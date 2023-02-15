Рубль в среду утром демонстрирует падение к основным иностранным валютам. Курс доллара преодолел отметку в 74 рубля впервые с 25 апреля прошлого года, следует из данных торгов на Московской бирже.

По состоянию на 7.42 мск курс доллара поднялся на 21 копейку, до 74,01 рубля. Курс евро растет не столь резко - на 3 копейки, до 79,28 рубля.

Ослабление рубля наблюдается в связи со снижением объемов продаж валютной выручки на российском рынке. Оно происходит на фоне введения ограничений в отношении российской нефти и нефтепродуктов.

Банк России 10 февраля объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 7,50% годовых. Согласно ожиданиям регулятора, годовая инфляция достигнет 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.