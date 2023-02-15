Пользователи Binance за сутки вывели активы более чем на $900 млн

Из криптовалютной биржи Binance вывели $916 млн 13 февраля, что стало наибольшим суточным объемом оттока денег с платформы с 24 ноября 2022 года, когда пользователи вывели активы на $1 млрд, сообщили аналитики платформы Dune.

Средства начали снимать после объявления приказа департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) в отношении компании Paxos, которая занимается инфраструктурой криптовалют, прекратить выпуск стейблкоина Binance USD (BUSD). Запрет в регуляторе объяснили «нарушением обязательства» по проведению периодической оценки рисков со стороны эмитента стейблкоина Paxos.

Выпущенный под брендом Binance токен BUSD — третий по капитализации стейблкоин после Tether (USDT) и USD Coin (USDC).

На этой неделе газета «Коммерсантъ», ссылаясь на сообщения участников рынка и данные криптовалютных площадок, написала, что ведущие криптовалюты за 7 дней потеряли в цене от 5 до 10% на фоне отсутствия положительных новостей на рынке и ужесточения регулирования отрасли.