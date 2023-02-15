Во второй половине дня среды рубль усиливает падение к основным иностранным валютам. Курс евро преодолел отметку в 80 рублей впервые с 25 апреля 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже.

В начале торгов 15 февраля курс доллара преодолел отметку в 74 рубля (+ 21 коп.) впервые с 25 апреля прошлого года, курс евро поднялся до 79,28 рубля, показав рост на 3 копейки.

Ослабление рубля наблюдается в связи со снижением объемов продаж валютной выручки на российском рынке. Оно происходит на фоне введения ограничений в отношении российской нефти и нефтепродуктов.