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Курс евро превысил 80 рублей

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Во второй половине дня среды рубль усиливает падение к основным иностранным валютам. Курс евро преодолел отметку в 80 рублей впервые с 25 апреля 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже.

В начале торгов 15 февраля курс доллара преодолел отметку в 74 рубля (+ 21 коп.) впервые с 25 апреля прошлого года, курс евро поднялся до 79,28 рубля, показав рост на 3 копейки.

Ослабление рубля наблюдается в связи со снижением объемов продаж валютной выручки на российском рынке. Оно происходит на фоне введения ограничений в отношении российской нефти и нефтепродуктов.

Рубль упал к доллару до апрельских значений

Банк России 10 февраля объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 7,50% годовых. Согласно ожиданиям регулятора, годовая инфляция достигнет 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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