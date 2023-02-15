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20 минут назад

Австрия значительно увеличила долю российского газа в импорте

Илья Родин

Власти Австрии значительно увеличили закупки российского природного газа. Его доля в импорте выросла с 41% в ноябре до 71% в декабре 2022 года. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные австрийского министерства по вопросам охраны климата.

Австрия значительно увеличила долю российского газа в импорте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что доля российского энергоресурса резко упала в импорте, на фоне решений Евросоюза о снижении энергонезависимости, затем снова начала повышаться. В феврале 2022 года она составляла 79%, в октябре - 23%, в ноябре - 41%, в декабре - 71%.

Ранее в российской дипмиссии в Вене рассказали, что доля российского голубого топлива в Австрии достигает порядка 50%.

По словам дипломатов, австрийцам удалось обеспечить загрузку своих газовых хранилищ осенью преимущественно за счет поставок из России.

Вене пришлось бы платить во всех смыслах высокую цену за обретение энергонезависимости в случае отказа от поставок из РФ, подчеркнули в посольстве.

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