Австрия значительно увеличила долю российского газа в импорте

Власти Австрии значительно увеличили закупки российского природного газа. Его доля в импорте выросла с 41% в ноябре до 71% в декабре 2022 года. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные австрийского министерства по вопросам охраны климата.

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Отмечается, что доля российского энергоресурса резко упала в импорте, на фоне решений Евросоюза о снижении энергонезависимости, затем снова начала повышаться. В феврале 2022 года она составляла 79%, в октябре - 23%, в ноябре - 41%, в декабре - 71%.

Ранее в российской дипмиссии в Вене рассказали, что доля российского голубого топлива в Австрии достигает порядка 50%.

По словам дипломатов, австрийцам удалось обеспечить загрузку своих газовых хранилищ осенью преимущественно за счет поставок из России.