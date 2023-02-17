Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднялся до 75 рублей

Курс доллара на валютных торгах Московской биржи поднялся до 75 рублей впервые с 25 апреля 2022 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 07:04 мск, курс доллара прибавлял 0,19%, поднимаясь до 75 рублей.
К 07:16 мск курс доллара замедлил рост до 0,18% и находится на уровне 74,98 рубля. Курс евро растет до 79,95 рубля (+0,01%), свидетельствуют данные торгов на 07:14 мск.
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 20,5 копейки и составил 74,65 рубля. Евро вырос на 6 копеек, до 80,01 рубля.