Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднялся до 75 рублей

Курс доллара на валютных торгах Московской биржи поднялся до 75 рублей впервые с 25 апреля 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

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По данным на 07:04 мск, курс доллара прибавлял 0,19%, поднимаясь до 75 рублей.

К 07:16 мск курс доллара замедлил рост до 0,18% и находится на уровне 74,98 рубля. Курс евро растет до 79,95 рубля (+0,01%), свидетельствуют данные торгов на 07:14 мск.