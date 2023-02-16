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1 час назад

Спрогнозировано подорожание двух продуктов на мировом рынке

Lenta.ruиещё 2

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова рассказала, стоимость каких двух продуктов будет расти на мировом рынке в текущем году. По словам эксперта, подорожание сахара и апельсинов уже практически предрешено. Об этом она сообщила агентству «Прайм».

Спрогнозировано подорожание двух продуктов на мировом рынке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист указала, что стоимость сахара увеличится из-за скачка цен на бензин в Бразилии, который вынудил многих потребителей перейти на биотопливо и этанол. «Много сахарного тростника идет именно на эти товары, а предложение для пищевой промышленности резко сокращается», — объяснила Долгова. Она добавила, что на ситуацию не удастся повлиять даже хорошему урожаю в Таиланде, благодаря котором мировые цены в январе снизились.

Также, продолжила доцент, повышение стоимости сахара обусловлено укреплением бразильского реала относительно американской валюты. Еще одной причиной послужили неблагоприятные погодные условия в Индии, в связи с чем могут сократиться поставки. Долгова добавила, что в Китае растет спрос на сахар после снятия ковидных ограничений.

Что касается апельсинов, то они в прошлом году подорожали практически в полтора раза по сравнению с 2021 годом в связи с погодными условиями, рассказала эксперт. Помимо этого, во Флориде уже несколько лет страдает урожай из-за болезней деревьев. В этом году улучшения ситуации с урожаем не предвидится, заключила Долгова.

Ранее сообщалось о подорожании лука в России. Так, с февраля прошлого года цена лука в оптовом секторе выросла на 28,7 процента (до 19,3 рублей за килограмм).

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