В первой половине дня пятницы стоимость газа в Европе продемонстрировала падение ниже уровня в 550 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

Такая картина наблюдается впервые с 26 августа 2021 года.

На открытии торгов мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) достигали 566,3 доллара (-1,6%) за тысячу кубометров. К 10.25 мск их цена составила 545,2 доллара, что ниже 5,2% стоимости предыдущего торгового дня.

Цены на газ начали активно падать с конца прошлого года. Эксперты объясняли такую динамику тем, что на континенте установилась теплая погода и увеличилась выработка электроэнергии ветряными электростанциями. Кроме того, они указывали на достаточные запасы газа в газохранилищах Европы.

Ранее вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович не исключил того, что страны Евросоюза начнут проводить совместные закупки газа, в том числе через долгосрочные контракты.