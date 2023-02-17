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39 минут назад

Цены на газ в Европе рухнули

Лера Букина

В первой половине дня пятницы стоимость газа в Европе продемонстрировала падение ниже уровня в 550 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

Такая картина наблюдается впервые с 26 августа 2021 года.

На открытии торгов мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) достигали 566,3 доллара (-1,6%) за тысячу кубометров. К 10.25 мск их цена составила 545,2 доллара, что ниже 5,2% стоимости предыдущего торгового дня.

Цены на газ начали активно падать с конца прошлого года. Эксперты объясняли такую динамику тем, что на континенте установилась теплая погода и увеличилась выработка электроэнергии ветряными электростанциями. Кроме того, они указывали на достаточные запасы газа в газохранилищах Европы.

ЕС полностью заместил выбывший российский газ

Ранее вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович не исключил того, что страны Евросоюза начнут проводить совместные закупки газа, в том числе через долгосрочные контракты.

До этого он указывал на планы ЕС приступить к закупкам газа уже этой весной. Он отмечал, что к этому периоду будут обнародованы данные по потребностям сообщества в газе на текущий год.

Рынки,Марош Шефчович,Еврокомиссия,ЕС,
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