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54 минуты назад

Bloomberg: китайский финансовый рынок "знобит" из-за пропажи банкира Бао Фаня

Газета.Ruиещё 1

Акции инвестиционно-банковской организации China Renaissance обвалились на 50% из-за того, что глава и владелец компании Бао Фань перестал выходить на связь. Об этом сообщает Bloomberg.

Bloomberg: финансовый рынок Китая «знобит» из-за пропажи банкира
Фото: UnsplashUnsplash

Основатель, основной владелец и глава инвестиционно-банковской организации China Renaissance Бао Фань перестал выходить на связь. Ее акции обрушились на 50% на торгах на Гонконгской бирже утром в пятницу. Известно, что Фань не выходит на связь уже два дня.

В публикации отметили, что правление компании не знает, где Фань и связана ли его пропажа с деятельностью компании. Организация продолжает штатную работу под управлением исполнительного комитета. При этом источник агентства указал, что семье банкира сообщили, что тот помогает расследованию.

По данным агентства, руководители компаний в Китае зачастую пропадают в случае, если ни помогают правительственному расследованию. Однако именно пропажа Бао Фаня спровоцировала «озноб» на финансовом рынке Китая. Все это впоследствии может привести к затяжному падению акций China Renaissance.

В начале января агентство Reuters со ссылкой на собственные подсчеты сообщило, что основатель одной из крупнейших финансовых корпораций мира — Alibaba — китайский бизнесмен Джек Ма не будет контролировать пакет акций финтех-компании Ant Group. Миллиардер сократит долю в ценных бумагах подразделения Alibaba Group с больше 50% до 6,2%.

Рынки,Джек Ма,Alibaba,
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