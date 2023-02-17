Цены на нефть марки Brent опустились ниже $83

Биржевая стоимость барреля североморской нефти Brent опустилась ниже отметки $83. Подобных котировок трейдеры не фиксировали с 7 февраля 2023 года, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

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Речь идет о стоимости контрактов на поставку топлива в апреле 2023 года. По состоянию на 14:10 мск, котировки фьючерсов нефти Brent снижались до $82,83 за баррель. На тот момент падение составляло 2,71%. Однако уже к 14:14 мск, стоимость фьючерсов данной марки поднялась до $82,86, замедлив рост до 2,68%.

В то же время фьючерс на так называемую легкую нефть марки WTI (West Texas Intermediate) с поставкой в апреле 2023 года дешевел на 2,86%. В ходе дневной сессии котировки опускались до $76,49 за баррель.