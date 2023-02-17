В МИД поставили под вопрос продление зерновой сделки

Уверенность заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса в продлении зерновой сделки после 18 марта удивляет, особенно на фоне снижения поставок зерна в беднейшие страны. Такое заявление сделали в МИД России.

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«Доля поставок в беднейшие страны, несмотря на изначально заявленные Генсекретарем ООН цели "накормить голодающих", неуклонно снижается с 4% по итогам первого этапа, до 2,7 в настоящее время», — говорится в сообщении.

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В МИД отметили, что именно из-за этого инициативу «оперативно переквалифицировали в ООН из гуманитарной в коммерческую».

Теперь большая часть поставок идет не в беднейшие страны, а в государства с высоким уровнем дохода (46% поставок от общего числа) и выше среднего (34%). В основном туда ввозятся кормовая кукуруза, фуражное зерно, шрот, рапс, подсолнечное масло и семена.

«На таком фоне тем удивительнее смотрится заявление главы Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Мартина Гриффитса с выражением уверенности в продлении договоренности после 18 марта со ссылками на нужды глобального Юга и обеспечения продовольственной безопасности в целом», — добавили в ведомстве.

Также в МИД указали на ложные разговоры о снижении и стабилизации мировых цен на продовольствие, удобрения и аммиак, поскольку их стоимость по-прежнему остается завышенной, что «уже привело к кризису их доступности и физической нехватке». При этом Украине «нет до этого дела», она продолжает «по чисто политическим причинам блокировать возобновление функционирования аммиакопровода "Тольятти-Одесса", четко прописанного» в зерновой сделке. Кроме того Киев продолжает в обход установленных правил «нагонять» суда в территориальные воды Турции. В частности, из 148 кораблей, находящихся там, только 33 ожидают инспекции.

«С учетом изложенного напрашивается совет для министров из Киева — не выдавать стремление к получению валютных прибылей за борьбу с угрозами мирового голода и заботу о беднейших странах Азии, Африки и Латинской Америки», — подчеркнули в ведомстве.