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47 минут назад

Спрогнозирован курс рубля на следующей неделе

Елена Прошина

На следующей неделе рынок акций России и курс рубля продолжат укрепляться. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные опроса аналитиков и инвестиционных компаний и банков.

Спрогнозирован курс рубля на следующей неделе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты предрекли, что индекс Мосбиржи за неделю вырастет на 0,8% до 2187 пунктов. Также ожидается рост цен на нефть марки Brent — топливо подорожает на 1,5 доллара и составит 84,1 доллара за баррель. Аналогичной ситуация будет на валютном рынке. На следующей неделе курс доллара упадет на 16 копеек до 74,13 рублей, евро — на 57 копеек до 78,73 рублей. Юань останется на прежнем уровне в 10,76 рублей.

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Главными драйверами рынка на следующей неделе станут празднование Дня президентов в США, выход предварительных PMI по Европе и Соединенным Штатам, публикация данных по доходам и расходам американцев и ценовому индексу PCE.

Также на неделе появится информация о деловой активности и ВВП у крупнейших сырьевых потребителей. В России же на рынок будет влиять послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, запланированное на 21 февраля, доклад Центробанка о денежно-кредитной политике и публикация данных по промышленному производству и ценам производителей РФ за январь.

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