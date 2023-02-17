Спрогнозирован курс рубля на следующей неделе

На следующей неделе рынок акций России и курс рубля продолжат укрепляться. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные опроса аналитиков и инвестиционных компаний и банков.

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Эксперты предрекли, что индекс Мосбиржи за неделю вырастет на 0,8% до 2187 пунктов. Также ожидается рост цен на нефть марки Brent — топливо подорожает на 1,5 доллара и составит 84,1 доллара за баррель. Аналогичной ситуация будет на валютном рынке. На следующей неделе курс доллара упадет на 16 копеек до 74,13 рублей, евро — на 57 копеек до 78,73 рублей. Юань останется на прежнем уровне в 10,76 рублей.

Главными драйверами рынка на следующей неделе станут празднование Дня президентов в США, выход предварительных PMI по Европе и Соединенным Штатам, публикация данных по доходам и расходам американцев и ценовому индексу PCE.