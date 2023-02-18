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2 часа назад

Экономист высказался о будущем курса доллара

Lenta.ru

Ряд факторов указывает на то, что рубль продолжит ослабевать, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он поделился прогнозом относительно дальнейшего курса американской валюты.

Экономист высказался о будущем курса доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пятницу, 17 февраля, в ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с апреля прошлого года. Евро вернулся на уровень выше 80 рублей, который он ранее протестировал на этой неделе.

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Факторы роста

Во-первых, в России падают доходы от экспорта, отметил экономист. Так, в январе мы продали нефти заметно меньше, чем за тот же период прошлого года. А если начинают снижаться доходы, то уменьшаются и валютные поступления.

Во-вторых, за счет параллельного импорта и того, что российские импортеры нашли возможности взаимодействовать с рядом поставщиков из недружественных стран, отмечается небольшой рост импорта.

Третий фактор, который стоит учитывать — это неопределенность участников рынка, полагает специалист. Она связана с негативными ожиданиями относительно экспортных доходов — прежде всего, от нефти и газа.

Укрепление доллара

«Тренд на ослабление, скорее всего, продолжится, и, возможно, доллар и евро еще несколько укрепятся к рублю. При этом я думаю, что резких скачков власти не допустят. ЦентЦентробанк показал в марте прошлого года, что когда нужно, прекрасно управляет финансовым рынком — то есть никаких 100-140 рублей за доллар не будет», — поделился собеседник «Ленты.ру».

По мнению экономиста, до конца квартала, включая март и апрель, курс доллара максимум может подняться до 80 рублей, после чего пойдет на спад. «Маловероятно, чтобы это произошло в течение нескольких дней. Скорее всего, этот процесс растянется. Он может понемножку дорожать, потом зафиксируется на этой точке и чуть опуститься», — спрогнозировал он.

Что не дает доллару взлететь

Тормозит рост доллара то, что российским компаниям и гражданам сейчас достаточно сложно пользоваться этой валютой, убежден Григорьев. В частности, сталкиваются с проблемами при переводах в долларах и тем более евро даже те компании, которые не попали под санкции.

«Это один тормоз роста курса обвального, а второй — это то, что любому физическому лицу долларовый счет или в евро интересен, когда вы можете эти деньги превратить в наличность, а сейчас это очень сложно, потому что банкноты в Россию не поступают. Это тоже ограничитель», — высказался он.

Ослабление рубля продолжается с декабря прошлого года на фоне вступивших в силу западных санкций в отношении российской нефти. С того момента российская валюта потеряла 20 процентов стоимости.

Давление на рубль усилилось в начале февраля, когда эмбарго Евросоюза и потолок цен коснулись также продуктов российской нефтепереработки. Сдерживает динамику возвращение бюджетного правила, в рамках которого Центробанк по поручению Минфина продает юани.

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