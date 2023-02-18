Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
0° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
38 минут назад

Голикова оценила ситуацию на рынке труда России

Газета.Ru

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ситуация на российском рынке труда остается стабильной, как и уровень безработицы. Об этом пишет РИА Новости.

Голикова оценила ситуацию на рынке труда России
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, уровень регистрируемой безработицы фиксируется на уровне 0,7%, что соответствует предыдущим показателям.

«По сравнению с началом года число зарегистрированных безработных уменьшилось на 5 тыс. и составляет 559 тыс. человек», — сказала Голикова.

По данным министерства труда РФ, на конец 2022 года уровень безработицы достиг самого низкого значения. Показатель находился на уровне 3,7%, что на 0,6% ниже, чем в начале 2022 года. В докладе Минтруда также сообщается, что за предыдущий год число безработных граждан снизилось на 445 тыс.

Ранее Голикова заявила, что смертность в 2022 году снизилась на 22% по сравнению с 2021 годом. Также вице-премьер отметила, что младенческая смертность в России показывает хороший потенциал к снижению.

Минтруд оценил ситуацию с безработицей в России

До этого вице-премьер сообщила, что ожидаемая продолжительность жизни в стране по итогам 2022 года увеличилась до 72,6 года. Она добавила, что российское правительство уделяет особое внимание развитию здравоохранения в рамках соответствующего национального проекта.

Рынки,Татьяна Голикова,Минтруд России,Правительство РФ,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий