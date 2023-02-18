Голикова оценила ситуацию на рынке труда России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ситуация на российском рынке труда остается стабильной, как и уровень безработицы. Об этом пишет РИА Новости.

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По ее словам, уровень регистрируемой безработицы фиксируется на уровне 0,7%, что соответствует предыдущим показателям.

«По сравнению с началом года число зарегистрированных безработных уменьшилось на 5 тыс. и составляет 559 тыс. человек», — сказала Голикова.

По данным министерства труда РФ, на конец 2022 года уровень безработицы достиг самого низкого значения. Показатель находился на уровне 3,7%, что на 0,6% ниже, чем в начале 2022 года. В докладе Минтруда также сообщается, что за предыдущий год число безработных граждан снизилось на 445 тыс.

Ранее Голикова заявила, что смертность в 2022 году снизилась на 22% по сравнению с 2021 годом. Также вице-премьер отметила, что младенческая смертность в России показывает хороший потенциал к снижению.