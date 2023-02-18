СМИ: Индия в четыре раза увеличила импорт товаров и сырья из России

Александр Пасечник руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности «Версии могут быть разные, в том числе и не позволить сближения России с Китаем, несколько разбавить азиатский портфель российского экспорта. Но в целом надо понимать, что у Вашингтона на Индию нет такого жесткого влияния, индусы сопротивляются, хотя в западной прессе постоянно звучало, что вот-вот индусы поддержат потолок. Но если потолочная инициатива будет в той или иной мере поддержана, учитывая, что у нас уже есть приказ президента России о том, что мы прекращаем всякого рода деятельность с теми, кто установил потолки, ясное дело, что в этом контексте Индии просто будет некуда деваться без российской нефти, во-первых. И с другой стороны, мы видим кратный рост — это логично, потому что в общем-то объемы были незначительные, а теперь они становятся все более весомыми в экспортном портфеле России. Мы же не видим кратный рост в Китае, потому что в Китай наша нефть шла в приличных объемах уже давно. На диверсификацию или на паритет так называемый с Китаем мы выходили год-другой назад, еще до СВО были кварталы, когда (я не говорю об общем паритете) „Роснефть“ поставляла больше нефти на Восток, чем на западном направлении. Идет и переориентация потоков, здесь пока динамика относительно стабильная. И по нефтепродуктам ситуация тоже будет выправляться. Просадка, которая замечена в феврале, — это такой стресс-тест, рано или поздно, я бы сказал в ближайшие месяцы, с нефтепродуктами будет ситуация отлажена».