СМИ: Индия в четыре раза увеличила импорт товаров и сырья из России

Индия увеличила импорт российских товаров и сырья почти на 400%, пишет японская газета Nikkei Asia. По данным издания, РФ стала четвертой страной-поставщиком для республики за первые десять месяцев текущего финансового года после Китая, ОАЭ и США.
Общая стоимость российского импорта составила более 37 млрд долларов против 8 млрд долларов годом ранее. Самым востребованным сырьем из России в Индию стала нефть.
Индия вместе с КНР сейчас являются главными покупателями российской нефти. Обе страны также отказываются прямо осуждать Москву за спецоперацию на Украине и призывают к диалогу и миру.
Как отмечает Nikkei, Вашингтон при этом четко дал понять, что его «устраивает подход» Индии к российской нефти и санкции против страны за ее импорт Соединенные Штаты вводить не собираются. По словам индийских экспертов, возможно, США «позволили» Индии закупать российское сырье, поскольку опасаются, что «если Индия избавится от России, то Россия еще больше сблизится с Китаем, а это не в интересах ни Индии, ни, возможно, даже США».
Комментирует руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник:
Александр Пасечник руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности «Версии могут быть разные, в том числе и не позволить сближения России с Китаем, несколько разбавить азиатский портфель российского экспорта. Но в целом надо понимать, что у Вашингтона на Индию нет такого жесткого влияния, индусы сопротивляются, хотя в западной прессе постоянно звучало, что вот-вот индусы поддержат потолок. Но если потолочная инициатива будет в той или иной мере поддержана, учитывая, что у нас уже есть приказ президента России о том, что мы прекращаем всякого рода деятельность с теми, кто установил потолки, ясное дело, что в этом контексте Индии просто будет некуда деваться без российской нефти, во-первых. И с другой стороны, мы видим кратный рост — это логично, потому что в общем-то объемы были незначительные, а теперь они становятся все более весомыми в экспортном портфеле России. Мы же не видим кратный рост в Китае, потому что в Китай наша нефть шла в приличных объемах уже давно. На диверсификацию или на паритет так называемый с Китаем мы выходили год-другой назад, еще до СВО были кварталы, когда (я не говорю об общем паритете) „Роснефть“ поставляла больше нефти на Восток, чем на западном направлении. Идет и переориентация потоков, здесь пока динамика относительно стабильная. И по нефтепродуктам ситуация тоже будет выправляться. Просадка, которая замечена в феврале, — это такой стресс-тест, рано или поздно, я бы сказал в ближайшие месяцы, с нефтепродуктами будет ситуация отлажена».
Раньше Индия — третий импортер нефти в мире — на 80% обеспечивала себя нефтью за счет импорта, причем более 60% она закупала на Ближнем Востоке. По словам главы МИД республики, местные власти сейчас не просят индийских бизнесменов покупать нефть только у России, их главная задача — защита национальных интересов страны и народа, поэтому индийские нефтепереработчики ищут самые выгодные предложения на рынке
Однако Индия надеется, что ее торговые расчеты с Россией в рупиях будут «набирать обороты». Несколько ее государственных и частных банков уже открыли специальные счета для облегчения работы механизма.