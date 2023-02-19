Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
40 минут назад

"Газпром" подает газ в Европу транзитом через Украину в объеме 39,2 млн кубометров

Майк Габриелян

В «Газпроме» рассказали об изменениях в схеме транзита газа через Украину. Новые данные привел официальный представитель российской компании Сергей Куприянов, передает РИА Новости.

"Газпром" подает газ в Европу транзитом через Украину в объеме 39,2 млн кубометров
Фото: ТАССТАСС

По его словам, на 19 февраля российский газ подается в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа». Это 39,2 миллиона кубометров. При этом заявка на транзит через ГИС «Сохрановка» отклонена.

С весны прошлого года поставки российского газа через Украину в Европу держались на уровне 40-43 миллиона кубометров в сутки. В январе-феврале нынешнего года он составил около 30-35 миллионов кубометров. Сейчас поставки растут, что связано со сближением контрактных цен «Газпрома» и спотовых цен.

Рынки,Сергей Куприянов,Газпром,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий