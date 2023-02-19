"Газпром" подает газ в Европу транзитом через Украину в объеме 39,2 млн кубометров

По его словам, на 19 февраля российский газ подается в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа». Это 39,2 миллиона кубометров. При этом заявка на транзит через ГИС «Сохрановка» отклонена.

С весны прошлого года поставки российского газа через Украину в Европу держались на уровне 40-43 миллиона кубометров в сутки. В январе-феврале нынешнего года он составил около 30-35 миллионов кубометров. Сейчас поставки растут, что связано со сближением контрактных цен «Газпрома» и спотовых цен.