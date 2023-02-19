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16 минут назад

Замбия испытывает механизм регулирования криптовалют

Fomo

Сотрудник министерства науки и технологии Замбии Феликс Чипота Мутати сообщил, что национальный банк совместно с регуляторами тестируют механизм регулирования криптовалют.

Замбия испытывает механизм регулирования криптовалют
Фото: FomoFomo

Политик уверен, что это поможет внедрить уникальную цифровую экономику, благодаря которой страна сможет быстрее развиваться. Он добавил, что в Замбии ведется строительство инфраструктуры, необходимой для достижения статуса регионального технологического центра.

Ранее Банк Замбии относился к криптовалюте негативно, но после заявления президента Хакаинде Хичилемы о поддержке цифровых валют, руководство финансового учреждения изменило мнение. Феликс Мутати уверен, что внедрение нового варианта оплаты привлечет инвесторов.

Кроме легализации криптовалют, власти Замбии собираются запустить национальную цифровую валюту. Руководство страны уверено, что это поможет сделать еще один шаг на пути к экономическому развитию. Планировалось, что запуск CBDC будет осуществлен в конце прошлого года, но этого пока не произошло, так как Банк Замбии до сих пор оценивает риски.

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