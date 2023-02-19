Замбия испытывает механизм регулирования криптовалют

Политик уверен, что это поможет внедрить уникальную цифровую экономику, благодаря которой страна сможет быстрее развиваться. Он добавил, что в Замбии ведется строительство инфраструктуры, необходимой для достижения статуса регионального технологического центра.

Кроме легализации криптовалют, власти Замбии собираются запустить национальную цифровую валюту. Руководство страны уверено, что это поможет сделать еще один шаг на пути к экономическому развитию. Планировалось, что запуск CBDC будет осуществлен в конце прошлого года, но этого пока не произошло, так как Банк Замбии до сих пор оценивает риски.