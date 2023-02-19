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52 минуты назад

Bloomberg: G7 и ЕС пытаются отследить российские алмазы

Ura.Ru

Евросоюз (ЕС) и страны «Большой семерки» планируют ввести ограничения на торговлю алмазов из России, после того, как выявят способы слежения за движением российских драгоценных камней через границы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Bloomberg: G7 и ЕС пытаются отследить российские алмазы
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Страны „Большой семерки“ и ЕС обсуждают способы отслеживания движения российских алмазов через границы», — говорится в материале.

Там добавили, что это позволит им в дальнейшем ввести ограничения на торговлю алмазов из России.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо выразил мнение, что введение санкций против российских алмазов не имеет смысла, так как они все равно попадают в Европу альтернативными путями. Он добавил, что ограничения необходимо вводить на гораздо более широком уровне.

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