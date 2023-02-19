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1 час назад

СМИ спрогнозировали восстановление добычи нефти в РФ

Елена Прошина

Россия наслаждается нефтяным бумом и зарабатывает на нем миллиарды долларов, а западные санкции «не нанесли ущерба казне Кремля». Об этом пишет издание Express.

СМИ спрогнозировали восстановление добычи нефти в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нефтяная промышленность РФ, похоже, сопротивляется давлению западных санкций. К концу года добыча в стране восстановится и составит около 10,9 млн баррелей в день», - пишет издание.

Отмечается, что российские банки, промышленность и частные лица стали объектами санкций, но доходы от продажи нефти продолжают поступать в бюджет. На доходы не повлияло даже то, что такие промышленные гиганты, как BP и Shell, отказались от своих инвестиций в страну.

Кроме того, РФ усилила буровые работы на нефтяных месторождениях до самого высокого уровня за 10-летний период. Это позволило восстановить добычу нефти во второй половине 2022 года, несмотря на экспортные ограничения, введенные Европой.

Эксперты отмечают, что «отрасль в значительной степени продолжает работать так же, как и раньше». Москва смогла сохранить большую часть компетенций и технологий в нефтяной промышленности.

Ранее Россия приняла ответные меры на введение нефтяного потолка цен.

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