Цены на нефть выросли на ожиданиях спроса в Китае

В начале недели цены на нефть поднялись на фоне оптимизма по поводу восстановления спроса на нефть в Китае и одновременных опасений, что недостаточные инвестиции сузят поставки нефти в будущем, а также сохранения ограничений добычи основными производителями, пишет Reuters.

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Марка Brent выросла на 70 центов, или на 0,8%, до $83,70 за баррель, а West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в марте торговалась по $76,89 за баррель, что на 55 центов или на 0,7% больше.

После пятничных данных из США о росте запасов нефти и бензина в стране, оба эталона снизились на $2 за баррель, и за прошлую неделю закрылись примерно на 4% ниже.

Тогда же было сделано объявление о том, что США продадут 26 млн баррелей нефти из своих стратегических запасов, что оказывает некоторое понижательное давление на рынок, хотя, по мнению экспертов, мировое предложение, по-видимому, останется без изменений с учетом сокращения добычи Россией и ОПЕК+. Имеется в виду соглашение между членами ОПЕК и ее союзниками, заключенное в октябре прошлого года, о сокращении целевых показателей добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года.

Россия планирует сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, или примерно на 5% в марте после того, как Запад ввел ценовой потолок на российскую нефть и нефтепродукты.

Вместе с тем наряду с повторным открытием предприятий в Китае, а также восстановлением спроса в Китае и в мире на самолеты, повышается риск роста цен. В этом году ожидается рекордно высокий импорт нефти в Китай из-за увеличения спроса на транспортное топливо и ввода в строй новых нефтеперерабатывающих заводов. Вместе со спросом в Китае вырастет он и в Индии, которая стала крупнейшим покупателем российской нефти.