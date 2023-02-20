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1 час назад

Акции Raiffeisen упали почти на 7% на новости о запросе Минфина США

Газета.Ru

Ценные бумаги австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) упали в цене на 7,33%, до €15,245 за акцию. Об этом свидетельствуют данные платформы Investing.com.

Акции Raiffeisen упали на фоне запроса Минфина США
Фото: Газета.ruГазета.ru

Акции потеряли в цене после новостей о запросе со стороны Минфина США, который поступил руководству австрийской группы, по поводу работы организации на территории России. В банковскую структуру обратилось OFAC — подразделение американского министерства, которое отвечает за правоприменение в области санкций.

«Поднятые OFAC вопросы имеют общий характер и призваны прояснить ситуацию с платежами и связанными с ними процессами в свете недавних событий, связанных с Россией и Украиной», — пояснили в RBI, добавив, что запрос не касается какого-то конкретного платежа или активности.

На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на сообщение представителя RBI написало, что американский Минфин запустил расследование в отношении австрийской банковской группы из-за работы на территории России.

В тот же период издание Frank Media сообщило об ограничении количества и объема валютных транзакций для всех российских банков, за исключением пяти игроков, со стороны RBI.

Рынки,Казначейство США,
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