В ВТБ спрогнозировали долю покупок в России по QR-коду в СБП в 2023 году

Доля c2b-платежей (client-to-business, платежей от физлица бизнесу - прим. ТАСС) через Систему быстрых платежей (СБП) по QR-коду на российском рынке к концу 2023 года удвоится и превысит 10% от всех карточных операций. Рост спроса связан с возможностью проводить оплату без применения карты, прогнозируют специалисты ВТБ.

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В банке отмечают, что россияне стали активнее использовать платежи через СБП как альтернативу бесконтактным способам оплаты с помощью смартфона. За 2022 год клиенты банка провели свыше 12,5 млн таких транзакций на 39 млрд рублей, более половины из них были совершены в четвертом квартале - свыше 6 млн транзакций на 16,7 млрд рублей. По сравнению с третьим кварталом число платежей выросло на 65%, а их общий объем - на 43%. Только в декабре этим сервисом воспользовались более 1 млн клиентов банка, оплативших товары и услуги на 7,4 млрд рублей.

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Согласно оценке банка, по итогам 2022 года доля платежей СБП на российском рынке составила порядка 5% карточных платежей.

ВТБ активно поддерживает развитие Системы быстрых платежей. Весной прошлого года банк одним из первых на рынке запустил онлайн-подписки через СБП и обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и на интернет-площадках с помощью СБПэй. Осенью в интернет-банке появились c2b-платежи через СБП и возможность оплаты через СБП по QR-коду с кредитных "карт возможностей", текущих и накопительных счетов. Ранее оплата товаров и услуг была доступна только с дебетовых карт.