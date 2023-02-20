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23 минуты назад

В Эстонии призвали снизить потолок цен на российскую нефть

Lenta.ru

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил странам-участницам Евросоюза уменьшить потолок цен на российскую нефть. Его слова приводит РИА Новости.

В Эстонии призвали снизить потолок цен на российскую нефть
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Рейнсалу, участвующий в заседании Совета по иностранным делам Европейского союза в Брюсселе, подчеркнул, что кроме введения новых ограничений против Москвы необходимо обеспечить, чтобы ей не удалось обойти уже действующие меры.

«Помимо дополнительных санкций, мы должны быстро снизить установленный потолок цен на нефть, потому что за счет полученной прибыли Россия финансирует войну на Украине», — призвал он.

Швейцария присоединилась к потолку цен на российскую нефть

Ранее Рейнсалу призвал передать Украине миллион артиллерийских снарядов за полгода. Его предложение раскритиковал польский коллега Збигнев Рау, который заявил, что Евросоюз не успевает производить боеприпасы для Киева.

Рынки,Збигнев Рау,ЕС,
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