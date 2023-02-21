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1 час назад

Индекс Мосбиржи перешел к росту во время послания Путина

Лера Букина

Индекс Мосбиржи, демонстрировавший снижение перед посланием президента Владимира Путина Федеральному собранию, перешел к росту, следует из данных Московской биржи.

Так, индекс Мосбиржи в моменте подскочил на 1,93%, до 2 225,76 п.п. Следовательно, он отыграл потери последних дней.

21 февраля Владимир Путин обращается с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе. Среди присутствующих на церемонии оглашения - депутаты обеих палат Федерального Собрания и приглашенные, в том числе участники СВО. Послание президента Федеральному собранию посвящено специальной военной операции и международной ситуации, а также социальным и экономическим вопросам России.

Путин обратился к крупному бизнесу

После оглашения даты обращения Путина к парламенту на рынке началась масштабная распродажа. Индекс Мосбиржи значительно упал. Накануне он опустился на 1,3% и на минимуме составил 2140,78 пункта.

Рынки,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Московская биржа,
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