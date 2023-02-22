Аналитики оценили будущее доллара США

Перспективы сохранения долларом своего доминирующего положения в мировой финансовой системе все чаще становятся предметом обсуждения. Индикаторы роли доллара в мировой экономике указывают на медленный закат эпохи безусловного господства американской валюты. Обострение геополитической напряженности в мире ускоряет процесс трансформации и фрагментации мировой валютной системы с формированием альтернативных валютных центров. Такие выводы содержатся в исследовании Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ; исследование есть у "Российской газеты").

Фото: pixabay.com pixabay.com

О долларе много говорят

Видео дня

Анализ количества академических работ в базе данных Google Scholar, найденных по запросу "доминирование доллара" ("dollar dominance"), показывает, что начиная с 2019 года количество публикаций по данной теме существенно возросло (более чем в 2,5 раза). Такая динамика показателя является свидетельством активизации обсуждения данной темы в экспертном сообществе.

"Количество публикаций в открытом доступе на портале Bloomberg с упоминанием аналогичного словосочетания также показало кратный рост в 2022 году - примерно в пять раз по сравнению с предыдущим годом. Очевидно, что основными факторами, которые способствовали повышению внимания к перспективам доллара в качестве доминирующей мировой валюты, стали обострение противоречий между США и Китаем (с 2018 года) и резкое ухудшение геополитической ситуации в мире в 2022 году", - говорится в исследовании ИКСИ.

Динамика - нисходящая

На что аналитики чаще всего обращают внимание, обсуждая перспективы доллара?

Например на то, что экономика США постепенно утрачивает статус безусловного лидера: ее доля в мировом ВВП постепенно снижается на фоне повышения роли Китая и азиатского региона в целом. По данным Международного валютного фонда (МВФ) на 2022 год, доля экономики США составляет около 24% мирового ВВП (по номинальному объему ВВП) по сравнению с примерно 40% в 1960 году.

Еще один важный индикатор - наблюдаемое постепенное снижение доли доллара в мировых валютных резервах: с 71% в 1999 году до 59% в 2022 году (в среднем на 0,5 процентного пункта в год). "Снижение доли доллара по этому показателю отражает рост конкуренции со стороны других резервных валют и стремление иностранных держателей валютных резервов к диверсификации вложений. Причем за последние пять лет наибольший прирост доли в мировых валютных резервах продемонстрировали не традиционные резервные валюты, такие как евро, фунт или иена, а новые иностранные валюты во главе с китайским юанем", - отмечают в ИКСИ. По данным МВФ, доля юаня в мировых валютных резервах выросла с 2017 года на полтора процентных пункта, а доля прочих валют (за исключением валют развитых стран) увеличилась на 0,88 процентного пункта.

Следующий фактор, определяющий использование валюты в качестве резервной в мировой экономике, помимо размера внутренней экономики и внешнеэкономических связей, размера, глубины и открытости финансовых рынков, а также конвертируемости национальной валюты, - это внутренняя макроэкономическая стабильность. "И по этому показателю экономика США выглядит достаточно уязвимой, так как наличие двойного дефицита (торгового баланса и государственного бюджета) в сочетании с растущим уровнем госдолга указывает на высокую вероятность возникновения кризисных явлений. Многие аналитики отмечают, что текущая ситуация во многом напоминает 1970-е годы, когда доверие к доллару США было значительно подорвано. В настоящий момент ситуация усугубляется ростом геополитической напряженности. В сочетании оба этих фактора представляют серьезную угрозу для глобального доминирования доллара. Кроме того, финансовые рынки развивающихся стран в настоящее время отличаются большим размером и глубиной и, таким образом, эти страны имеют больше возможностей по выстраиванию взаимного сотрудничества в финансовой сфере и организации трансграничных расчетов в отличие от ситуации, которая наблюдалась в тех же 1970-х годах", - подчеркивается в исследовании.

Смена валютного гегемона: о чем говорит история

Исторический опыт показывает, что процесс трансформации мировой валютной системы - дело небыстрое и зависит от факторов не только от экономики, но и от геополитики. Например, США фактически опередили Великобританию и вышли на первое место в мире по объему экономики еще в 1860-х годах, но несмотря на это, британский фунт оставался ведущей мировой валютой по крайне мере до начала Первой мировой войны. Окончательное же доминирование доллара в мировой валютной системе было оформлено только после заключения Бреттон-Вудского соглашения в 1944 году и окончания Второй мировой войны.

На решения стран по выбору и использованию мировых резервных валют в значительной степени оказывает влияние политический фактор. "Экономист Барри Эйхенгрин с соавторами в своей работе "Марс или Меркурий? Геополитика выбора международной валюты" на примере исследования распределения мировых валютных резервов в период до Первой мировой войны показали, что структура резервов определяется в том числе и наличием союзнических отношений между странами. По оценкам, представленным в работе, военные союзы увеличивали долю валюты в резервах партнера на 30 процентных пунктов. Применительно к текущей ситуации это означает, что обострение геополитических противоречий между странами может стать тем фактором, который ускорит процесс трансформации мировой валютной системы и дальнейшего снижения роли доллара в качестве мировой валюты", - рассказывают в ИКСИ.

Кто посягнет на первенство доллара

Китай сейчас рассматривается подавляющим большинством аналитиков в качестве основного потенциального претендента, способного посягнуть на глобальный статус доллара. Но - с рядом оговорок, которые отражают особенности экономической модели развития Китая и его связей с внешним миром. Китай, в отличие от США, придерживается достаточно жесткого регулирования движения капитала, которое препятствует полной конвертируемости национальной валюты, и в значительной степени ограничивает потенциал использования юаня в международных расчетах (особенно между третьими странами).

"В то же время власти КНР вполне целенаправленно проводят курс на расширение расчетов в юанях и использование национальных валют в расчетах со странами-торговыми партнерами, а также всерьез озабочены угрозой применения финансовых санкций со стороны США. Поэтому в любом случае ухудшение отношений с США подталкивает Китай к тому, чтобы всячески поддерживать любые проекты, связанные с формированием суверенной национальной платежной и финансовой системы. Одним из таких проектов, несомненно, является цифровой юань, который хотя официально и позиционируется финансовым властями КНР как инструмент для внутренних расчетов, изначально с самого момента своего создания был ориентирован и на использование в трансграничных расчетах", - говорится в исследовании. В этой связи огромную роль играет Гонконг, который благодаря своему статусу мирового финансового центра обладает значительными возможностями по тестированию международных расчетов в цифровых валютах.