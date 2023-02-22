Бензин подорожал до максимума за полгода

Биржевая цена на бензин марки "Регуляр-92" в европейской части России по итогам торгов в среду выросла на 2,8% и превысила 41 тыс. рублей за тонну впервые с сентября 2022 года. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

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Цена бензина Аи-92 выросла за день на 2,8%, до 41,5 тыс. рублей за тонну, его стоимость находилась в последний раз выше 41 тыс. рублей за тонну в сентябре 2022 года. Бензин Аи-95 подорожал на 2,75%, до 44,999 тыс. рублей за тонну, также вернувшись на уровень цен сентября прошедшего года.

Летнее дизельное топливо подорожало на 1%, до 46,478 тыс. рублей за тонну. Цена межсезонного дизеля выросла на 1,8%, до 46,869 тыс. рублей за тонну, зимнего дизеля - на 2,3%, до 47,544 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) подросла почти на 30%, до 9,42 тыс. рублей за тонну, но при этом все равно пока держится на рекордно низких уровнях - цена на СУГ не поднималась выше 10 тыс. рублей за тонну с декабря 2022 года. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, стоимость этого вида топлива уменьшилась на 8%, до 3,784 тыс. рублей за тонну.