Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
3 часа назад

Цена бензина Аи-92 на бирже превысила 41 тыс. рублей за тонну впервые с сентября 2022 года

ТАСС

Биржевая цена на бензин марки "Регуляр-92" в европейской части России по итогам торгов в среду выросла на 2,8% и превысила 41 тыс. рублей за тонну впервые с сентября 2022 года. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Бензин подорожал до максимума за полгода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цена бензина Аи-92 выросла за день на 2,8%, до 41,5 тыс. рублей за тонну, его стоимость находилась в последний раз выше 41 тыс. рублей за тонну в сентябре 2022 года. Бензин Аи-95 подорожал на 2,75%, до 44,999 тыс. рублей за тонну, также вернувшись на уровень цен сентября прошедшего года.

Летнее дизельное топливо подорожало на 1%, до 46,478 тыс. рублей за тонну. Цена межсезонного дизеля выросла на 1,8%, до 46,869 тыс. рублей за тонну, зимнего дизеля - на 2,3%, до 47,544 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) подросла почти на 30%, до 9,42 тыс. рублей за тонну, но при этом все равно пока держится на рекордно низких уровнях - цена на СУГ не поднималась выше 10 тыс. рублей за тонну с декабря 2022 года. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, стоимость этого вида топлива уменьшилась на 8%, до 3,784 тыс. рублей за тонну.

Цена топочного мазута увеличилась на 0,9%, до 7,485 тыс. рублей за тонну. Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) по итогам торгов в среду не рассчитывалась. Как следует из методики расчета территориальных биржевых индексов СПбМТСБ, индекс для любого вида нефтепродуктов не рассчитывается, если торги проводятся менее чем на трех базисах поставки топлива.

Рынки,Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий